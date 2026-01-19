Nasry Asfura
toma de posesión
Emergencia evacuacion de damnificados por inundaciones en el litoral Atlantico
Según el informe de afectaciones correspondiente del 18 al 19 de enero de 2026, un total de 16 familias y 60 personas resultaron afectadas, mientras que 15 personas fueron evacuadas de manera preventiva. Copeco detalló que no se reportan personas damnificadas, fallecidas, heridas, lesionadas ni desaparecidas.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 14:01
Redacción La Prensa
