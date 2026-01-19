  1. Inicio
Emergencia evacuacion de damnificados por inundaciones en el litoral Atlantico

Según el informe de afectaciones correspondiente del 18 al 19 de enero de 2026, un total de 16 familias y 60 personas resultaron afectadas, mientras que 15 personas fueron evacuadas de manera preventiva. Copeco detalló que no se reportan personas damnificadas, fallecidas, heridas, lesionadas ni desaparecidas.

