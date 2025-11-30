  1. Inicio
El diputado nacionalista Marco Midence llama a seguir votando en paz

Este día el diputado por el Partido Nacional y exministro de Finanzas Marco Midence votó en la guardería infantil de La Ceiba. El congresista alabó el comportamiento de los Ceibeños que están votando en paz.

