Declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano

El primer decreto sancionado corresponde a la ampliación del Régimen de Importación Temporal, mediante el cual se incorporan 125 nuevas empresas, una medida orientada a dinamizar la economía nacional, fortalecer la competitividad y generar alrededor de 47,000 empleos directos, además de atraer mayor inversión al país.

