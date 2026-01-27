  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

“Vamos a trabajar para servir a Honduras”, asegura Asfura

Nasry Asfura asumió este martes la presidencia de Honduras para el período 2026–2030 con un llamado a la unidad nacional, al trabajo sin distinción política y al fortalecimiento de la descentralización.

Últimos Videos