Así se vivió la juramentación de Nasry Asfura desde las afueras del Congreso Nacional

"Honduras, no te voy a fallar. Vamos a estar bien, Dios los bendiga a ustedes y a su familia", expresó Nasry Asfura durante su primer discurso como presidente de Honduras

