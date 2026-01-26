  1. Inicio
Del Gobierno a la vida privada: qué harán ahora los ministros de Libre

Seis altos funcionarios del gobierno saliente de Xiomara Castro detallan sus principales logros y qué harán tras dejar sus cargos. Este martes 27 de enero asume el gobierno nacionalista de Nasry Asfura

