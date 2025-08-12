  1. Inicio
Cronograma electoral actualizado por el CNE para elecciones

Tras varias semanas de parálisis por la falta de consensos entre los consejeros, el Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó el cronograma rumbo a las elecciones generales de noviembre, ampliando plazos y dando continuidad a las actividades pendientes.

