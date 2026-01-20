Nasry Asfura
toma de posesión
Honduras
Agreden a Rolando Contreras, hermano de “El Pollo”
El hermano del alcalde sampedrano fue empujado y golpeado por colectivos de Libre afuera del CNE durante la entrega de credenciales
Redacción La Prensa
Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 12:01
Redacción La Prensa
