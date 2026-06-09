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Sicarios asesinan a abogada y expareja sentimental de narco

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sicario asesinó a la abogada Maira Vera en Puerto Colombia. Recibió siete disparos cuando salía de un conjunto residencial

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