  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

Sheinbaum exige a Israel la repatriación inmediata de mexicanos detenidos en flotilla

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves al gobierno de Israel la repatriación inmediata de los seis connacionales que fueron detenidos mientras participaban en la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

Últimos Videos