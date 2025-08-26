  1. Inicio
Maduro desafía a EE.UU. y ordena activar fuerza militar venezolana

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró el lunes que a la nación caribeña "no la toca nadie", y aseguró que fueron activadas todas "las fuerzas y el poder nacional" para defender al país de "las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos".

