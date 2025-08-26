Elecciones en Honduras
Nicolás Maduro
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Fotogalerías
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Botones_Footer
Facebook
X
Instagram
YouTube
TikTok
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Mundo
Maduro desafía a EE.UU. y ordena activar fuerza militar venezolana
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró el lunes que a la nación caribeña "no la toca nadie", y aseguró que fueron activadas todas "las fuerzas y el poder nacional" para defender al país de "las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos".
Redacción La Prensa
seguir +
26 de agosto de 2025 a las 11:08
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Mundo
Ministro de Defensa de Venezuela pide calma por milicianos
Redacción La Prensa
Mundo
Reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska
Redacción La Prensa
Mundo
Cónsul de Honduras en Madrid, Jairo Velásquez revela que hay cero mora en trámites de pasaportes en la oficina consular
Redacción La Prensa
Mundo
Putin dice que interés de reunirse con Trump es mutuo y no rechaza encuentro con Zelenski
Redacción La Prensa