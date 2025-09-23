Elecciones en Honduras
Asamblea General ONU
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Fotogalerías
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Kervin Arriaga preocupa: Así fue captado tras su partido ante Real Madrid
El centrocampista hondureño vio acción en la goleada que Levante encajó ante Real Madrid por la Liga de España.
Redacción La Prensa
seguir +
23 de septiembre de 2025 a las 17:09
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Deportes
Sergio Ramos falla un penal a lo Panenka en la Liga MX
Redacción La Prensa
Deportes
Real España sucumbe ante Plaza Amador y se complica en la Copa Centroamericana
Redacción La Prensa
Deportes
Palmeiras se impone a River Plate y alcanza semifinales de la Copa Libertadores
Redacción La Prensa
Deportes
Messi anota un doblete y guía a Inter Miami a una goleada ante New York City
Redacción La Prensa
Deportes
Juticalpa y Génesis PN empatan en el partido pendiente de la jornada 10
Redacción La Prensa
Deportes
Nicolás Messiniti: “Me divierte cuando me dicen Messi”
Redacción La Prensa
Deportes
Luis Palma sufrió expulsión en Polonia: El VAR no perdonó al hondureño
Redacción La Prensa
Deportes
Luis Palma se luce con golazo en Polonia: Advertencia para Costa Rica
Redacción La Prensa
Deportes
Motagua vence in extremis al Alajuelense y acaricia semifinales de Copa Centroamericana
Redacción La Prensa
Deportes
Matarrita dejó con diez al Alajuelense ante Motagua tras terrible falta sobre Carlos Mejía
Redacción La Prensa
Deportes
Real España advierte previo al juego ante Plaza Amador: "El Morazán los hace dudar"
Redacción La Prensa
Deportes
Real Madrid goleó al Levante y Kervin Arriaga tuvo acción
Redacción La Prensa