Julián Martínez y Alenis Vargas se suman al llamado de Rueda

Julián Martínez y Alenis Vargas se integran a la Selección Nacional de Honduras para afrontar los próximos partidos de la Eliminatoria Mundialista.

