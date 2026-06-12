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Vehículo cae en socavón provocado por las lluvias en San Pedro Sula
El incidente ocurrió en medio de las fuertes precipitaciones que han afectado distintos sectores de San Pedro Sula durante las últimas horas.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 19:06
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Redacción La Prensa
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