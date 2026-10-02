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Lugares de Honduras sin energía este sábado 3 de octubre
hace 2 min
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¡Sorpresa! Italia se planta ante Francia y amarga a Zidane
El conjunto italiano plantó cara durante los 90 minutos en el duelo correspondiente a la UEFA Nations League.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 15:10
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Redacción La Prensa
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