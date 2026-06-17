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Programa de migrantes retornados en Honduras bajo escrutinio por diferencias en pagos

En el listado detallado, Sedesol muestran una diferencia de 581 beneficiarios y más de L1.5 millones en desembolsos del programa que habrían recibido, pero no se refleja en el total

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