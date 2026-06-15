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Arabia Saudita sorprende a Uruguay y empatan en el debut en el Mundial 2026
Uruguay logró rescatar un punto en su debut en el Mundial 2026 tras empatar ante Arabia Saudí en Miami.
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Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 19:06
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