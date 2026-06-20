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Paracaidistas hondureños se lanzarán del helicóptero Airbus H145 de la Fuerza Aérea Hondureña

Paracaidistas hondureños protagonizarán una demostración aérea al lanzarse desde un helicóptero Airbus H145 de la Fuerza Aérea Hondureña, en una actividad que promete captar la atención de los asistentes.

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