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Mundo
Joven muere tras ser lanzada sin cuerda en salto de bungee en Brasil
La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, tras ser lanzada sin cuerda en un salto de bungee en São Paulo, Brasil, ha generado conmoción y una investigación por posible negligencia criminal.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 17:06
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Redacción La Prensa
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