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Joven muere tras ser lanzada sin cuerda en salto de bungee en Brasil

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, tras ser lanzada sin cuerda en un salto de bungee en São Paulo, Brasil, ha generado conmoción y una investigación por posible negligencia criminal.

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