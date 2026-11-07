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Zonas sin luz este sábado 7 de noviembre; consulte la lista
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Olancho: les arrebatan la vida a abuelo, padre e hijo
Las víctimas fueron identificadas como Albino Vásquez, Santos Albino Vásquez y Valentín Vásquez, quienes eran abuelo, padre e hijo
Redacción La Prensa
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Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 12:11
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Redacción La Prensa
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