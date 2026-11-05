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Zonas sin luz este viernes 6 de noviembre; consulte la lista
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Marathón regresa al triunfo y vence al Platense en el estadio Olímpico
El Monstruo Verde derrotó por 3-1 al Tiburón en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. Nicolás Messiniti hizo doblete.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 21:11
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Redacción La Prensa
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