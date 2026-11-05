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Marathón regresa al triunfo y vence al Platense en el estadio Olímpico

El Monstruo Verde derrotó por 3-1 al Tiburón en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. Nicolás Messiniti hizo doblete.

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