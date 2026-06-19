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Nuevo ataque de EE.UU. contra embarcación en el Pacífico Oriental
El Comando Sur de Estados Unidos realizó este jueves un nuevo ataque contra una embarcación que transitaba por el Pacífico Oriental y confirmando la muerte de tres personas que iban en el buque.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 10:06
-
Redacción La Prensa
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