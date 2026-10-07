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Precios de los combustibles durante la Semana Morazánica 2026
hace 2 min
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Nuevas reglas para el cemento buscan proteger el patrimonio de las familias
La normativa busca que el cemento utilizado para levantar viviendas, edificios y diferentes obras de infraestructura responda a estándares técnicos que permitan ofrecer mayor certeza sobre sus características y condiciones.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 09:10
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