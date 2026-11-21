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Tomás Zambrano: “No tenemos miedo"
El presidente del Congreso aseguró que las amenazas no frenarán las reformas de seguridad y exigió capturar a los responsables de la masacre registrada en Yoro.
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Actualizado: 21 de noviembre de 2026 a las 14:11
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