  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

La madre de 'Vozinha' agradece a los hinchas su apoyo para asistir al partido con Uruguay

La madre del portero de la selección de Cabo Verde Josimar Dias 'Vozinha' agradeció este domingo a todos los hinchas que la apoyaron para que hoy pueda asistir en persona al encuentro contra Uruguay, tras perderse el debut mundialista por problemas con el visado.

Últimos Videos