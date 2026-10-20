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Investigan a director de la DAET y detienen a dos agentes en SPS
La Policía investiga si la droga estaba a cargo del director de la DAET en San Pedro Sula, caso relacionado con la incautación de marihuana en un vehículo en otro hecho
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Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 09:10
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