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Zonas sin luz el jueves 19 de noviembre; consulte la lista
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Fundación Ruth Paz llevará esperanza con cirugías especializadas
Una brigada internacional de especialistas evaluó a 80 pacientes y prevé realizar 30 cirugías de manos y extremidades superiores en San Pedro Sula. Niños y adultos de escasos recursos tendrán acceso a atención médica especializada.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 18 de noviembre de 2026 a las 15:11
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Redacción La Prensa
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