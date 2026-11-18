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Zonas sin luz el miércoles 18 de noviembre; consulte la lista
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Terror en Yoro: 12 personas sin vida en hechos violentos en Yorito, Yoro
Varios hechos violentos que podrían tener alguna relación han sacudido al departamento de Yoro. Al menos doce personas habrían sido asesinadas a balazos este miércoles en dos lugares distintos.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 18 de noviembre de 2026 a las 09:11
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Redacción La Prensa
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