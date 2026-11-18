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¡INTERVENCIÓN EN YORO! Zambrano reacciona tras 12 personas sin vida en masacres
Zambrano envió un mensaje de condolencia a familiares de las víctimas y prometió que los victimarios serán sometidos por autoridades a través de una intervención total
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Actualizado: 18 de noviembre de 2026 a las 09:11
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