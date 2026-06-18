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El Movimiento Social Organizado (MOSO) convoca a protestas contra los apagones y altos costos de energía eléctrica

Los ciudadanos están convocados para este viernes a las 5:00 de la tarde en el Malecón de La Ceiba, también por la noche privatización de la ENEE.

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