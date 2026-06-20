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El F5 repotenciado asentado en la base aérea Héctor Caraccioli Moncada.mp4

El avión F-5 repotenciado de la Fuerza Aérea Hondureña permanece asentado en la Base Aérea Héctor Caraccioli Moncada, fortaleciendo las capacidades operativas de la institución.

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