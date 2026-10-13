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Precios de los combustibles en Honduras
hace 2 min
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Cortés pierde más de L3,500 millones en electricidad en seis meses
En apenas seis meses, el departamento acumuló pérdidas eléctricas valoradas en L 3,516 millones. San Pedro Sula encabeza el perjuicio económico entre los municipios del país
Redacción La Prensa
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Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 10:10
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Redacción La Prensa
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