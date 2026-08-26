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Alexander Ardón: de confesar 56 asesinatos a quedar absuelto en Honduras

El exalcalde de El Paraíso, Copán, fue absuelto en Honduras del delito de lavado de activos. El Tribunal de Sentencia concluyó que existieron inconsistencias en el análisis financiero presentado por la Fiscalía

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