Audiencia Juan Orlando Hernández
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Alexander Ardón: de confesar 56 asesinatos a quedar absuelto en Honduras
El exalcalde de El Paraíso, Copán, fue absuelto en Honduras del delito de lavado de activos. El Tribunal de Sentencia concluyó que existieron inconsistencias en el análisis financiero presentado por la Fiscalía
Redacción La Prensa
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Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 08:08
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Redacción La Prensa
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