Audiencia Juan Orlando Hernández
estafa piramidal HLV
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El vínculo de “Chemo” Puerto con el triple crimen de El Cimarrón
Júnior Puerto, alias “Chemo”, fue capturado junto a su hermano, Denis Puerto, en Tegucigalpa. Las autoridades revelaron su presunto vínculo con Axel Cerrato, conocida socialmente como “Tatiana”
Redacción La Prensa
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Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 19:08
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Redacción La Prensa
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