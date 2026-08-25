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El vínculo de “Chemo” Puerto con el triple crimen de El Cimarrón

Júnior Puerto, alias “Chemo”, fue capturado junto a su hermano, Denis Puerto, en Tegucigalpa. Las autoridades revelaron su presunto vínculo con Axel Cerrato, conocida socialmente como “Tatiana”

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