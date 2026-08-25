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Dólar a punto de llegar a L27: ¿cómo afectará al bolsillo de los hondureños?

El dólar se acerca a L27 en Honduras. Conozca qué factores mueven el tipo de cambio y cómo impacta en precios y poder adquisitivo.

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