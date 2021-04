Alimentos con azufre que te pueden ayudar en la salud   

SAN PEDRO SULA.

El azufre procede del interior de la Tierra y llega a formar parte de cada una de las células del organismo, colaborando con su salud.



Después de aflorar a través de erupciones volcánicas, aguas termales y extracciones mineras, entra en un ciclo de transformaciones. Cuando llega a los ríos, los lagos o el mar, las algas y los pequeños seres vivos lo absorben y crean compuestos orgánicos.



Al morir, la descomposición de la materia orgánica libera los compuestos azufrados en el agua, donde reaccionan con la radiación solar ultravioleta y el oxígeno para convertirse en compuestos gaseosos que participan en la creación de las nubes. Cuando llueve, el azufre vuelve a la tierra y contribuye a su fertilidad.



¿Para qué sirve el azufre?

Las plantas absorben por las raíces los compuestos azufrados, los concentran y los transforman de nuevo. En determinadas hortalizas se forman moléculas con una acción muy beneficiosa sobre el organismo. Es un efecto indirecto, pues contribuyen a eliminar sustancias tóxicas, potencialmente cancerígenas, que se encuentran en el sistema digestivo.



Es necesario para la formación del colágeno –la proteína básica de los tejidos conjuntivos, cartílagos, huesos y tendones–, así como de la queratina.

También es imprescindible en la síntesis de hormonas como la insulina, enzimas digestivas e inmunoglobulina M. Algunas vitaminas, como la C, la B1 y la B8 o biotina se activan a través de una reacción con el azufre.



¿Qué alimentos contienen azufre?

El ser humano obtiene el azufre que necesita de una amplia variedad de alimentos vegetales y animales. Lo tomamos principalmente en forma de compuestos orgánicos, entre ellos los aminoácidos metionina, cistina y cisteína, presentes en abundancia en alimentos no aptos para la dieta vegana, como el huevo, el pescado, los lácteos o el sésamo.



Otros compuestos azufrados son responsables de las virtudes del ajo, las cebollas, los cebollinos, los puerros y los chalotes. Los aromas característicos de estos saludables alimentos están causados por compuestos de azufre, aunque no todos resultan desagradables. Por ejemplo, el aroma de la uva se debe a un monoterpeno azufrado.



Pero los compuestos azufrados de algunas hortalizas son especialmente interesantes.



-Atrapan agentes nocivos que se hallan, por ejemplo, en el intestino.

-También activan las enzimas hepáticas que los descomponen, facilitando su eliminación antes de que se conviertan en un problema.

-Finalmente, colaboran con las células y sustancias inmunitarias que "barren" virus y bacterias patógenos.

-Los beneficios más sobresalientes se han descubierto en los glucosinolatos presentes en la familia de las crucíferas (es decir, las coles, los rabanitos, los nabos y las mostazas).



Enfermedades que previene el azufre.

Cada una de las transformaciones de los glucosinolatos de las coles –indoles, tiosulfonatos, isotiocianatos, ditioltionas, sulforafano…– protege tejidos específicos. Bloquean enzimas que promueven el crecimiento de tumores, particularmente en las mamas, el hígado, el colon, el pulmón, el estómago y el esófago.



Se aconseja consumir con regularidad alimentos con compuestos azufrados, pero no se ha establecido una dosis mínima. Alguna comida del día debería incluir cebolla u otro alimento que los contenga. Si se comen crudos o al vapor, conservan mejor los compuestos azufrados.



Los beneficios del azufre en el ajo.

La aliína del ajo, al mezclarse con la saliva, se convierte en aliicina, que a su vez se transforma en ajoenos. Estos mantienen a raya virus, bacterias, hongos y parásitos. Además reducen la hipertensión y el colesterol.



¿La cebolla aporta azufre?

Sí. Posee varios compuestos azufrados, principalmente sulfóxido de S-(1-propenil)-L-cisteína. Se atribuyen a la cebolla propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias, además de proteger las vías respiratorias, prevenir infecciones o bajar el colesterol. Es más eficaz cruda pues estos compuestos se pierden con el calor.