¿Qué es la cosmética natural?

SAN PEDRO SULA.

¿Champú sin lactosa? ¿laca de uñas vegana? hidratantes "cruently free" o champús sin conservantes son algunos de los términos o conceptos que se manejan cuando se habla de cosmética natural, ¿qué hay de verdad en ello?



Vivimos una época en la que hay mucha información, pero "poco conocimiento" lo que conduce a una serie de ideas o conclusiones "confusas o erróneas", ha dicho hoy a Efe Estilo Óscar Mateo, director de Área de Conocimiento de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa).



El término saludable habita entre nosotros, una tendencia que nació en el sector de la alimentación y que, desde hace unos años, se ha extendido en el ámbito de la cosmética, "pero existe confusión", añade Mateo.



La cosmética natural vive un "boom". Según este estudio, el perfil de usuario es una mujer urbana, entre 30 y 45 años, con hijos o embarazada y un poder adquisitivo medio-alto que persigue un estilo de vida saludable y declara estar interesada por la alimentación vegana.



Pese, a que ingerir un alimento y aplicarlo sobre la piel son cosas totalmente distinta, "un 19 por ciento de los consumidores no se aplicarían ningún cosmético que no se pudiera comer", según el macro estudio de cosmética natural que ha realizado Stanpa.



El 77 por ciento de los consumidores afirman que da importancia a los ingredientes naturales en los productos cosméticos, mientras que en el proceso de compra se observa que el interés se reduce al 47 por ciento.





¿Qué se entiende por cosmética natural?



El cuidado del medio ambiente es la razón principal por la que el 62 por ciento de los consumidores eligen cosmética natural, aunque solo el 36 por ciento afirma que pude distinguir qué cosméticos son naturales y cuáles no a través de la información de la etiqueta.



Seis de cada diez consumidores que mantienen conversaciones en las redes sociales consideran que las cosmética natural es aquellas que tienen ingredientes naturales como aceites naturales, argán, rosa mosqueta, flores, aloe vera o coco.



Dada la confusión que existe en el mercado, Valerrie Lemaire, directora general de Ecocert Greenlife, explica la diferencia entre productos ecológico y naturales. "Los ecológicos , que significan lo mismo que los biológicos y orgánicos, siempre debe contar con una certificación que lo garantice, mientras que un cosmético de origen natural no tiene por qué. Además, contienen al menos un 20% de ingredientes provenientes de la agricultura ecológica, y otra serie de factores relacionados con la sostenibilidad (biodegradabilidad, reciclaje…".



"Pero atención, el consumidor solo observa el sello y el certificado, sin llegar a leer la lista de ingredientes", dice Oscar Mateo.



Dos de cada diez consumidores creen que los cosméticos naturales son aquellos que no llevan aditivos, mientras que uno de cada veinte consideran que son todos aquellos en los que se ha utilizado animales para testarlos.



A día de hoy, el consumidor identifica el concepto de belleza con salud, bienestar y respeto al medioambiente.



Existen cosméticos que se presenta mal etiquetados cuando reivindican "cruelty free", ya que desde la década de los 80, la industria decidió no hacer pruebas con animales.



"El reglamento de productos cosméticos prohíbe cualquier tipo de experimentación en animales", añade Moreno, quien advierte que a partir del 1 de julio de 2019, con la entrada en aplicación del nuevo documento sobre reivindicaciones cosméticas publicado por la Comisión Europea, el sector deberá diferenciar sus productos "reivindicando en positivo sus beneficios en lugar de utilizar la palabra 'sin' para destacar los ingredientes que no contienen".



Con el compromiso de fomentar el consumo responsable, Garnier, segunda mayor marca del Grupo L’Oréal, ha presentado la primera gama cosmética ecológica certificada dirigida a la gran distribución para conquistar el sector del gran consumo. “Nuestro objetivo es poner al alcance de los consumidores españoles productos de cosmética provenientes de agricultura ecológica, con envases reciclados y reciclables, al alcance de todos los bolsillos”, ha explicado Guillaume Sonolet, director general de Garnier.