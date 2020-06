El uso de mascarilla no es obligatorio para ir en bici y correr

SAN PEDRO SULA.

Las personas que salen a correr o andar en bici para ejercitarse, no deberán usar la mascarilla si no quieren.

El uso de las mascarillas ha sido una de las preocupaciones más extendidas durante estas semanas. El cambio en las recomendaciones, normativas, indicaciones de uso, tipología de ellas, etc. ha creado un sinfín de interpretaciones. Con este panorama llegamos a la desescalada, cuando se ha permitido salir a hacer deporte y a correr a ciertas horas.



Aquí saltará la duda de si estos ejercicios al aire libre debemos hacerlos con mascarillas o no, y en tal caso si podrían ocasionar problemas.



La respuesta rápida a si se puede salir sin mascarilla, será que sí. Pero como todo siempre hay que matizar la respuesta. Sí podremos salir sin mascarilla si estamos seguros de que la distancia de seguridad se va a cumplir en todo momento. Si no, será necesario llevarla puesta.

Sin embargo, la respuesta todavía más correcta parece ser que no deberíamos no poder mantener la distancia de seguridad.



Al salir de casa deberemos tener, además de la mascarilla, sentido común y responsabilidad. Hay que intentar buscar lugares donde hacer deporte que sepamos de antemano que no son muy solicitados y en los que no nos cruzaremos con muchas personas.



¿Cuál es la distancia correcta?

Cuando estamos parados en una cola, sentados, etc., la distancia de seguridad que nos recomienda la OMS es de al menos un metro; aunque por lo general se recomienda mantener metro y medio o incluso dos. Esto cambia cuando hacemos deporte o estamos en movimiento. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad también cambia.



En este punto la distancia de seguridad aumenta a unos 10 metros si vas corriendo, 20 metros en bici. Estos metro se calculan teniendo en cuenta la velocidad de caída de las partículas virales en función a su peso y la velocidad del portador. Por ejemplo, al ritmo de un paso ligero, (unos 4-5km/h) se ha calculado que la distancia donde caería una partícula sería a 4-5 metros. Si aumentamos la velocidad, aumentamos la distancia. Esta regla se debe al factor del “efecto túnel de viento” que producimos.



Respecto al tipo de mascarilla a usar cuando no sepamos que habrá gente cerca al hacer deporte, habrá que pensar en el tipo de actividad que realicemos. Cuando la actividad es entre moderada e intensa, la mascarilla quirúrgica no vale ya que se mueve, se humedece con las babas, se desplaza, etc. disminuyendo la seguridad que nos aporta. Una mascarilla deportiva FFP2 sin válvula sería ideal en estos casos.



Por todo ello, antes de salir a hacer deporte, recuerda: es vital que nos protejamos, para proteger a los demás. Si sales a hacer cualquier actividad protégete manteniendo la distancia de seguridad.