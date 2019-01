El mindfulness puede ayudar a calmar el estrés cotidiano

Estados Unidos

Estar en sintonía con el momento presente, algo que se conoce como mindfulness (conciencia plena), puede aliviar el estrés y convertirlo en alguien que toma acción en lugar de reaccionar, afirma un experto en el bienestar.



Enfocarse en lo que está sucediendo en este momento permite a las personas notar cosas que de otra forma pasarían por alto, señaló el doctor Timothy Riley, profesor asistente en el departamento de medicina familiar y comunitaria de Penn State Health.



Podría parecer sencillo. Pero estar implicado en el momento presente, de forma deliberada y sin juzgar, puede resultar difícil, aseguró.



"Ser consciente de las sensaciones físicas, los pensamientos y las emociones (tanto las placenteras como las desagradables) puede ayudarnos a elegir la forma de responder, en lugar de simplemente reaccionar", aseguró Riley en un comunicado de prensa de la Penn State.



La crianza y los genes de cada individuo han programado la forma en que abordan las situaciones, explicó. Las reacciones automáticas pueden ser las adecuadas... o no.



"Usted entra a Starbucks, ve una galleta y tiene una respuesta emocional", dijo. "Quiere esa galleta. Entonces podría sentir culpa por querer esa galleta".



Si practica mindfulness, ve la galleta, es consciente de su respuesta emocional, y puede dejarla ir sin juzgarla, añadió Riley.



"Nos pone en la actitud de un observador que puede ser testigo de lo que sucede sin que lo absorba", dijo. "Nos da un poco de espacio".



Ese momento puede ayudarlo a decidir si comprar la galleta es sensato y si es lo que realmente necesita ahora, apuntó.



Muchos estudios han mostrado cómo el mindfulness y las intervenciones relacionadas pueden ayudar a reducir el estrés y los problemas crónicos de la salud, por ejemplo la ansiedad, la depresión, el dolor y la hipertensión.



"Enfocarse en el momento presente tiene una variedad de efectos positivos en su vida diaria. Usualmente, lo que sea que está sucediendo ahora mismo en realidad no es tan malo, y darnos cuenta de eso puede hacer que nuestra mentalidad sea más positiva. Entonces, nuestra próxima interacción es mejor", explicó Riley.



El mindfulness también fomenta la actividad en la parte del cerebro que ayuda a apaciguar al niño interior que quiere gritar, llorar, pegar o tener un berrinche, anotó.



"Mientras más practicamos el mindfulness, más ejercitamos ese músculo de regulación emocional", dijo Riley. "Cuando surgen las emociones automáticas, podemos elegir si implicarnos o no en ellas".



Más información



Los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos tienen más información sobre el mindfulness.