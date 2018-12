Elija la buclera ideal para su tipo de cabello

REDACCIÓN.

En las tiendas se consiguen bucleras de todo tipo y forma y de

distintos materiales. Pero ¿es un modelo mejor que otro? Aquí, un

repaso:



CONSTITUCIÓN: La buclera debería estar revestida de teflón o, mejor

aún, de cerámica. Esto permite que mantenga de forma constante el

calor, el pelo no se quede pegado y se lo proteja. Deberían evitarse

los aparatos con puntas de metal, ya que el riesgo de que el pelo sea

sometido a una temperatura demasiado alta es muy grande. En cambio,

las mejores son las bucleras que trabajan con rayos infrarrojos, ya

que al generar menos calor castigan menos el cabello.



TEMPERATURA: Las bucleras con termostato y sensor miden la humedad

del cabello y regulan la temperatura de acuerdo con ello. Si bien son

algo más caras, se termina compensando el gasto porque duran más. Y

es que al usar la buclera, se le quita humedad al cabello. Si se le

quita en demasía, se lo daña.



Si el aparato tiene un regulador de temperatura manual, esta no debe

ser menor a 190 grados. Esto hace que se abra la película del cabello

pero que, al estar sometida al calor fuerte, vuelva a cerrarse. Si se

usan 150 grados, la película queda abierta. Esto puede causar daños

en el cabello. También pueden provocar daños las bucleras a

temperaturas demasiado altas. Como ejemplo: los aparatos sin

regulación manual suelen trabajar de forma automática en los óptimos

190 a 210 grados.



DIÁMETRO: Algunas bucleras tienen el diámetro de un pequeño dedo,

otras de seis centímetros. Si se quieren rulos pequeños, conviene una

de menor diámetro, para más grandes, una de mayor diámetro. Pero esto

tiene sus límites: los aparatos bien grandes ya no forman rulos, sino

apenas ondas.



FORMA: Dependiendo de la forma de la buclera, se formará otro tipo de

rizo. Las con forma de espiral generan bucles tipo destornillador.

Las con forma cónica que se afinan hacia la punta forman

”beachwaves”, un look más informal y descuidado. Hay distintas

variantes para experimentar con distintas formas de rulos.



PINZA: Elegir un producto con o sin pinza es cuestión de gustos. Las

que tienen pinza permiten sostener mejor el cabello durante la

espera, pero dejan una marca en el cabello. En los aparatos sin clip,

por otra parte, es más fácil lastimarse porque hay que sostener los

mechones uno mismo. En esos casos, es mejor usar un guante que

proteja de la alta temperatura.



ESTRUCTURA Y LARGO DEL CABELLO: El corte de pelo también determina

qué tipo de rulos se formarán. Con una buclera pequeña se pueden

formar tanto con pelo fino como con pelo grueso pequeños rizos. Pero

el resultado final será distinto. Quien tiene pelo fino hará mejor en

separar los mechones en porciones más grandes para formar mejores

rulos. Las mujeres con pelo grueso deben hacer al revés para formar

buenos rulos y que éstos les duren más sin transformarse en ondas. En

el caso de cabello corto, no se recomienda usar bucleras muy gruesas,

ya que no alcanzará el largo del pelo. En el caso de cabellos hasta

los hombros, una buclera alrededor de la cual se puede hacer girar el

cabello dos a tres veces forma ondas naturales.