La carne de cerdo lleva sabor y economía a los hogares hondureños

La carne de cerdo es un alimento que destaca por su sabor, rendimiento y economía; sin embargo, los hondureños aún no están aprovechando todas estas ventajas. Algunas personas no ven como una opción principal el consumo de esta carne porque creen que no les rendirá o que su precio es muy alto.

El cerdo, además de ser una carne deliciosa con muchos beneficios emocionales, su precio es más accesible comparado al de otras carnes y rinde mucho más en familia. Y es que nadie puede resistirse a un cerdito asado o a unos chicharrones durante un viaje.

Cuántas historias compartimos en familia o con amigos, en donde prevalecen estos platillos que pueden disfrutarse en todos los tiempos de comida o en cualquier época del año.

La carne de cerdo tiene una larga tradición culinaria en nuestro país, con diferentes formas de prepararla y muchas recetas típicas según la región.