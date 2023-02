Fundación Terra y Meta lanzan programa para impulsar el crecimiento de emprendedores

Por su parte, el Sr. Íñigo Fernández, Head of Public Policy for Mexico and Central America de Meta, indicó: “En un país como Honduras, donde las mipymes aportan aproximadamente 60% del Producto Interno Bruto, la transformación digital tiene, no solo el potencial de fortalecer al sector económico, sino también de generar oportunidades más accesibles para que la tecnología se convierta en una herramienta benéfica para todas las industrias y todos los sectores”.

El programa Terra te Impulsa trabaja en conjunto con sus aliados estratégicos, quienes apoyan con un proceso de formación continua en temas relevantes de actualidad empresarial, generando conocimientos en educación financiera, mercadeo, transformación digital, formalización, entre otros, dando acceso a participar y concursar en el Premio Terra te Impulsa para acceder a capital semilla.