La aplicación de mensajería de WhatsApp anunció que a partir del próximo lunes 1 de noviembre dejará de funcionar en más de 50 teléfonos celulares.

La aplicación requiere un sistema operativo Android versión 4.1 o más reciente para funcionar con normalidad.

“WhatsApp finalizará el soporte para los teléfonos con Android 4.0.4 o anterior a partir del 1 de noviembre de 2021. Recomendamos cambiar a un dispositivo compatible o guardar su historial de chat antes de esa fecha”, señaló la empresa de Mark en un comunicado.

Lista de los teléfonos que ya no tendrán WhatsApp:

iPhone: iPhone 6, iPhone 6S plus y iPhone SE.



LG: Lucid 2, Optimus F7 ,Optimus F5, Optimus L3 II, Dual Optimus L5, Best L5 II, Optimus L5, Dual Best L3 II, Optimus L7, Optimus L7, Dual Best L7 II, Optimus F6, Enact Optimus F3, Best L4 II, Best L2 II, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD y Optimus F3Q.



Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.

Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII , Galaxy S3, mini Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.



ZTE V956: Grand X Quad V987 y Grand Memo.

Alcatel.

Archos 53 Platinum.

HTC Desire 500.

Caterpillar Cat B15.

Wiko Cink Five y Wiko Darknight.

Lenovo A820.

UMi X2.

Run F1.

THL W8.

Más de 2 mil millones de personas en más de 180 países usan WhatsApp para mantenerse en contacto con amigos y familiares, en cualquier momento y en cualquier lugar.

WhatsApp es una app gratuita que ofrece mensajería y llamadas simples, seguras y confiables, en teléfonos de todo el mundo.