Joe Biden dice que no hará cumplir la prohibición de TikTok

De acuerdo con la información, el presidente Joe Biden no aplicará la prohibición de TikTok en Estados Unidos, dejando al presidente electo Donald Trump la última decisión acerca del futuro próximo de la famosa aplicación para compartir videos.

En una entrevista a ABC News, un oficial de la Casa Blanca señaló que el gobierno actual dejara la puesta en marcha de la prohibición de TikTok para el gobierno entrante de Trump. No obstante, no se trata de una interrupción de la ejecución, dado que TikTok continuará sin poseer autoridad jurídica para continuar con su actividad en el país. Simplemente, la administración de Biden no se enfrentará a ella tan pronto como se inicie la prohibición.

“Debido a que se implementará en un feriado a día antes de la inauguración, es responsabilidad de la siguiente administración implementarlo,” declaró el oficial.

Esta presunta elección de delegar el asunto a Trump no es tan inesperada. A menos que la Corte Suprema actúe en beneficio de TikTok dentro de los próximos días, la prohibición en Estados Unidos está prevista para implementarse a partir del domingo 19 de enero, apenas un día antes de la inauguración presidencial de Trump el lunes. Como consecuencia parece probable que Biden y su equipo se encuentren ocupados con otros asuntos durante su último día laboral.

Anteriormente, Trump emitió una orden ejecutiva prohibiendo TikTok en 2020, sin embargo, la resistencia de los tribunales impidió su implementación. Después, empezó a disminuir el interés del ex presidente en la prohibición, con Biden finalmente abandonando el poder tras asumir el la presidencia en 2021.

Actualmente, parece que los roles están cambiados, con Biden aprobando a restricción de TikTok que Trump podría tratar de evitar.

Afortunadamente para los usuarios de TikTok en Estados Unidos, parece que Trump ha moderado su postura respecto a la aplicación desde su primer mandato. Mientras hablaba en una reunión en diciembre, el multimillonario reflexionó que “quizás debemos mantener este tonto (TikTok) a lo largo de un período”, visiblemente influenciado por las millones de visualizaciones que sus videos han obtenido.

Trump presentó un amicus curiae en la apelación de TikTok contra la prohibición, solicitando que la Corte Suprema conceda una suspensión sobre la misma para que pueda “buscar una solución política a los problemas en cuestión” cuando vuelva a ser presidente .

En diciembre, Trump también tuvo una reunión con el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, y supuestamente ha invitado a este último a la toma de posesión del lunes, junto a otros altos ejecutivos tecnológicos como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Elon Musk.