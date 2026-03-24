Francisco Doglio y claves para crecer como creador digital

Redacción

La economía de creadores atraviesa una etapa de cambio. El crecimiento continúa, pero ahora el foco está en la consolidación. La improvisación pierde terreno frente a modelos más estructurados.

En este contexto, especialistas como Francisco Doglio coinciden en un punto clave. Ya no gana quien publica más contenido. Gana quien construye una propuesta clara y sostenible.

El principal ajuste es entender que el contenido dejó de ser un ejercicio individual. Hoy funciona con lógica empresarial. Esto implica planificación, segmentación y análisis constante.

Plataformas como TikTok, YouTube e Instagram han evolucionado en esa misma dirección. Ya no solo distribuyen contenido. También ofrecen herramientas avanzadas para medir rendimiento y segmentar audiencias.

Esto obliga a los creadores a ir más allá de la creatividad. Necesitan definir objetivos claros. También conectar cada pieza de contenido con un propósito específico.

Uno de los cambios más visibles está en la relación con las marcas. Las empresas priorizan indicadores como conversión y retención. El alcance, por sí solo, ya no es suficiente.