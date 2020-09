PlayStation revela los videojuegos gratuitos para octubre

Redacción.

En este mes de octubre, la suscripción online para la plataforma digital de Sony, PlayStation Plus, incluirá videojuegos gratuitos que seguramente los usuarios correrán a descargar.

"Need for Speed: Payback" y "Vampyr", se suman al catálogo de juegos gratuitos de PS Plus para este mes de octubre; sin coste adicional en la suscripción digital.

Need For Speed: Payback

Este primer título es desarrollado por Ghost Games y agrega un estilo muy cinematográfico a las ya clásicas carreras urbanas de esta franquicia, recordándonos un poco a la saga The Fast and the Furious, pues seguimos a Tyler Morgan, líder de una banda de conductores que quiere vengarse del cártel que controla la ciudad conocido como La Casa.

Vampyr

De Focus Home Interactive, llegó hace dos años a las tiendas dejando un gran sabor de boca en los aficionados. Un RPG de acción donde nos pondremos en la piel de Dr. Jonathan Reid, convertido hace muy poco en vampiro. Londres, año 1918, nos veremos sumergido en la misión de encontrar la cura para la gripe que aflora entre la población. En este títúlo es nuestra tarea luchar contra los cazadores de vampiros.