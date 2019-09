Qué esperar de los nuevos iPhones de Apple

San Francisco, Estados Unidos

Apple envió a finales de agosto invitaciones a la prensa para un "evento especial" en su sede de Cupertino (California, EE.UU.) para este martes 10 de septiembre, una ocasión en la que, como es tradicional, se espera que la empresa presente sus nuevos modelos de teléfonos iPhone.



Aunque la compañía que dirige Tim Cook ha mantenido su habitual secretismo y no ha revelado nada sobre el evento, la prensa especializada lleva varios días adelantando las probables novedades y características del que ya se ha bautizado extraoficialmente como iPhone 11.



A continuación se detallan los aspectos más relevantes que pueden esperarse de los nuevos teléfonos de Apple, según lo filtrado a la prensa:



- NADA DE MODELOS PLEGABLES O RED 5G



Quizá lo más relevante de los anuncios que se esperan mañana sea un "no anuncio", es decir, que, a diferencia del Galaxy de Samsung, uno de sus mayores competidores, Apple no planea sacar al mercado este año un modelo de iPhone plegable, ni tampoco uno que sea compatible con la futura red 5G.



- IPHONE 11R, IPHONE 11 PRO E IPHONE 11 PRO MAX



Siguiendo la estela del año pasado, la empresa de Cupertino sacará tres versiones distintas (con distintas capacidades y a distintos precios) de su nuevo modelo de teléfono, e incluso podría sorprender con una cuarta línea mucho más barata que rondase los 450 dólares.



- MEJORA DE LA CÁMARA POSTERIOR



Uno de los rumores en los que más coinciden todos los medios especializados es en que el nuevo iPhone tendrá una cámara posterior de triple lente situada en un marco cuadrado, con teleobjetivo de 12 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles y súper gran angular también de 12 megapíxeles.



- TRATAMIENTO DE LA IMAGEN MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Apple podría seguir el camino marcado por Google -gran dominador en este campo con su línea de teléfonos Pixel- y mejorar sustancialmente la calidad de las fotografías y los vídeos con un sistema de edición de imagen mediante inteligencia artificial que, por ejemplo, mejorase la calidad en situaciones de poca luz o cuando se usa "zoom".



- CARGA INALÁMBRICA BILATERAL



Tras cancelar a principios de año los planes de producción para el cargador inalámbrico AirPower, los nuevos modelos de Apple podrían suplantarlo parcialmente mediante un sistema de carga inalámbrica bilateral que permita usar la parte posterior del iPhone como cargador para otros dispositivos como auriculares AirPods.



- DISEÑO SIMILAR CON NUEVOS COLORES



Aunque se espera que el iPhone 11 presente pocas novedades en cuanto al diseño más allá del marco cuadrado para la cámara posterior, sí se especula con que el modelo sucesor del iPhone XR (el más económico de la gama) esté disponible en nuevos colores como verde y lavanda.



- PRESENTACIÓN A TRAVÉS YOUTUBE



Por primera vez en la historia del iPhone, la presentación de los nuevos modelos podrá seguirse en directo de forma gratuita y desde todo el mundo por YouTube, a partir de las 10.00 hora local de California (17.00 GMT).