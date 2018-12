Con Kirin OS, Huawei dejará de depender del sistema Android

Redacción

Huawei busca escalar nuevas alturas tecnológicas y cada vez lo hace en una variedad más amplia de campos.

Aunque es un gigante en infraestructura de telecomunicaciones y la industria móvil, hay un aspecto en el que todavía se ve obligada a depender de otros: el del software que hace funcionar sus dispositivos.

Huawei podría verse afectada por las disputas comerciales entre China y los Estados Unidos, las que llegado el momento podrían limitar el acceso de la compañía asiática a la tecnología de sistemas operativos de los que ha dependido hasta ahora, el sistema Android de Google.

Por esa razón, ejecutivos de la empresa anunciaron recién su intención de desarrollar un sistema operativo propio para su gama de dispositivos móviles.

Kirin OS. Bruce Lee (sí, ese es su nombre, y no, no es el de las artes marciales), vicepresidente de Huawei, se encargó de dar a conocer la noticia a través de las redes sociales y, aunque no dio mayores detalles, otras fuentes rumoran que este podría recibir el nombre de Kirin OS, denominación que hasta ahora ha sido utilizada en la línea de procesadores de la empresa.

Todo este viene a contradecir informes anteriores, según los cuales Wang Chenglu, jefe de desarrollo de software, quien apenas en septiembre pasado había declarado que no tenían planes de desarrollar su propio sistema operativo, que estaban satisfechos con seguir usando Android e incluso que ayudaban a Google con el desarrollo del sistema que a la larga terminará por remplazar a Android, un proyecto conocido como Fuchsia OS.

Huawei busca, al parecer, tener un "plan B" en caso de que pierda el acceso a Andoid.

En los pasos de Apple. Huawei se ha ganado a pulso la reputación de apostar por la innovación y sus esfuerzos han rendido fruto.

Gracias a la acertada combinación de ofrecer dispositivos con características Premium a un precio más bajo que sus rivales, se ha ganado un lugar en la preferencia de los consumidores y es en la actualidad el tercer fabricante mundial de celulares por volumen de ventas, solo por detrás de Samsung y Apple.

Huawei es también una de las pocas tecnológicas que fabrican sus propios procesadores, por lo que si ahora desarrolla su propio sistema operativo tendrá todos los elementos para crear su propio ecosistema y podrá controlarlo a su gusto, de forma muy parecida a los que hace Apple con sus dispositivos y su sistema iOS.

Sin embargo, crear un sistema operativo desde cero no es tarea fácil, como demuestra el caso de Samsung, que en su día intentó hacer lo mismo con su poco exitoso sistema Tizen.

Google mantuvo a sus mejores ingenieros trabajando por años para poder desarrollar el sistema Android y, hoy en día, diez años después de su lanzamiento, sigue perfeccionándolo con mejoras en cada versión subsiguiente (Android Pie, la más reciente, es la versión 9.0).

Asimismo, como ya se mencionó, Google reemplazará a la larga el sistema Android con Fuchsia, un proyecto que también lleva años en desarrollo.

Capa personalizada

Hasta ahora, Huawei ha estado utilizando una versión de Android revestida con una gruesa capa de personalización, llamada EMUI, la cual le añade algunas características adicionales a las del sistema en que está basado, por lo que al menos tiene un buen punto de partida para el reto mucho más ambicioso que supone el desarrollo de Kirin OS

Sin embargo, Huawei tiene buenas razones para querer desarrollar un sistema propio. Si las relaciones comerciales con EEUU toman un giro hacia lo peor, la compañía necesitará tener un plan B, una alternativa en caso de que pierda el acceso a Android.