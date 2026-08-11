Hallan sin vida a menor en potreros de Olanchito, Yoro

El cuerpo sin vida de un adolescente, de 16 años, fue encontrado este martes en un potrero de la comunidad de Sabanetas, municipio de Olanchito, departamento de Yoro.
La víctima fue identificada por sus familiares como Marlon Montiel Dueñas, quienes acudieron al lugar tras conocer sobre el hallazgo.
De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo del menor presentaba heridas provocadas por arma de fuego y una soga alrededor del cuello.
El hallazgo generó consternación entre familiares y personas conocidas del adolescente, quienes llegaron hasta la escena para reconocerlo.
Posteriormente, familiares y conocidos intentaron trasladar el cuerpo hacia la colonia Gran Comisión, donde tenían previsto realizar las honras fúnebres del menor.
Hasta el momento, las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Montiel Dueñas no han sido esclarecidas por las autoridades.
La información preliminar señala que el adolescente presentaba signos que deberán ser analizados durante las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el hecho.
Las autoridades deberán realizar las investigaciones necesarias para determinar el lugar y las circunstancias en que el menor fue atacado.
Asimismo, se espera que las diligencias permitan establecer la identidad de las personas que estarían relacionadas con la muerte del adolescente.
El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades recaban información y evidencias que puedan contribuir al esclarecimiento del hecho.
Familiares y conocidos de Marlon Montiel Dueñas permanecen consternados por su muerte y esperan que las autoridades puedan esclarecer lo ocurrido.
Se espera que en las próximas horas se conozca un informe oficial que permita establecer el móvil del hecho y posibles responsables de la muerte del adolescente.