Hallan sin vida a menor en potreros de Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.

El cuerpo sin vida de un adolescente, de 16 años, fue encontrado este martes en un potrero de la comunidad de Sabanetas, municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada por sus familiares como Marlon Montiel Dueñas, quienes acudieron al lugar tras conocer sobre el hallazgo.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo del menor presentaba heridas provocadas por arma de fuego y una soga alrededor del cuello.

El hallazgo generó consternación entre familiares y personas conocidas del adolescente, quienes llegaron hasta la escena para reconocerlo.