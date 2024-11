Madre de joven taxista ultimado: “Él andaba trabajando. Todo se lo dejo a Dios”

San Pedro Sula

Cinco meses después de perder a uno de sus hijos en un accidente de moto, Deysi Reyes tuvo que enfrentar la noche del martes otra dolorosa noticia al enterarse de que delincuentes le habían segado la vida a otro de sus vástagos que trabajaba como taxista.

Entre lágrimas, contó que Jorge Humberto Estrada Reyes (de 22 años) normalmente llegaba a su casa a las 7:30 pm en la colonia Sinaí, de la Rivera Hernández; sin embargo, esa noche no fue así, por lo que lo llamó por teléfono y, al no recibir respuesta, empezó a preguntar a otros compañeros de trabajo sobre su paradero.

Lamentablemente fue eso de las 10:00 pm que supo que su hijo había sido asesinado de ocho balazos en la colonia Santa Martha, siempre del sector Rivera Hernández.

“Él andaba trabajando. Todo se lo dejo a Dios porque mi hijo no era un delincuente y no merecía que personas sedientas de matar me lo mataran porque él no tenía enemigos ni nada, esto fueron personas malas. Apenas cinco meses perdí a mi otro hijo, solo le pido fuerzas a Dios y espero que todo esto tenga un propósito”. Jorge Humberto Estrada Reyes acababa de empezar a trabajar como taxista en el punto de colectivos del sector.

Junto con su madre compraron el vehículo y la semana pasada habían adquirido el número para que circulara como taxi.